La production de la série événement commence enfin! Le casting (à l'occasion) a été dévoilé !!! Retour des acteurs ayant incarnés les personnages de la famille Lars (ceux qui s'occupe de Luke sur Tatooine) et ajout de nouvelles têtes dont: Kumail Nanjiani (prochainement dans Marvel's Eternals) et mon chouchouuuuuuu: Sung Kang !!! (Saga Fast&furious, #hanisalive) !!!!!!Pour rappel la série est annoncé comme événement (et limitée) qui marquera notamment un Obi-Wan / Vador 2.0 !!!! Cela promet du lourd, c'est prévu pour l'année prochaine sur Disney Plus!