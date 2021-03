C’est le 22 mars 1996 que débarque au Japon le jeu d’horreur qui a changé la vie de son créateur, Shinji Mikami, mais également la nôtre en tant que joueur.Biohazard, ou Resident Evil dans nos contrées, a en effet bouleversé nos petites habitudes de joueurs. S’il n’a pas inventé le genre du survival-horror, c’est lui qui lui donne ses lettres de noblesse et réussit à l’imposer.Resident Evil 1996 est pour moi une des plus grosses claques de ma vie de joueur, le jeu fait tout en XXL a l'époque, intro en film révolutionnaire, décor pré-calculé grandiose, level design de malade, DA aux petits oignons, sentiment d'horreur, de stress et de survie encore jamais vue auparavant. C'était vraiment quelque chose de passer de la Super Nintendo a la PS1 avec Resident Evil comme premier jeu.Resident Evil 1996 restera pour cela un de mes jeux vidéo préférés, son remake sur Nintendo GameCube est tout simplement le meilleur survival-horror mais également mon JV préféré tous supports confondus avec Resident Evil 4 (je ne compte même plus les runs pour ces deux-là).Je vous laisse avec l'intro culte de la PS1, n'hésitez pas à partager vos meilleurs souvenirs de la licence dans les com.Intro uncut de la Director's Cut :