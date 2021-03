evo.gg

L'EVO est le plus grand événement E-Sport du monde dans la catégorie Versus Fighting.Sur la génération précédente, Playstation avait montré son intérêt dans l'E-Sports avec Gran Turismo Sports ou Street Fighter V, tout en mettant en avant des jeux comme Mortal Kombat, SoulCalibur et Blazblue.Il n'est pas impossible qu'à l'avenir, Playstation fasse des lives en marge de l'Evo chaque année pour présenter les futurs gros jeux de baston à venir sur PS5 comme Street Fighter VI, Tekken 8, Mortal Kombat 12, KOF XVI, Persona Arena, Blazblue, Marvel vs Capcom 4, etc...