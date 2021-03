Salut les amis, il y a quelques jours j'avais posté un article pour échanger une PS5 neuve contre une Switch et finalement j'ai écouté les bons conseils de certain d'entre vous en la revendant sur Leboncoin (je l'ai vendu 600€).Du coup même si je sais qu'une nouvelle Switch sort en fin d'année j'ai quand même craqué en tombant sur une super affaire toujours sur Leboncoin à savoir une Switch édition Mario neuve avec MK8 et SM3DW (les 2 neufs aussi) pour 300€!Voilà donc je fais cet article surtout pour remercier ceux qui m'ont conseillé de revendre la PS5 du coup (guiguif notamment), même si au départ j'avais vraiment la flemme au final c'est vrai que c'était plus intéressant