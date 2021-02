Les 4 parties sont à regarder sur le site de France Television : https://www.france.tv/france-5/irak-destruction-d-une-nation/ et peut être sur Salto (à vérifier)

Des premiers jours de la guerre Iran-Irak, en 1980, à la chute de Daech, pour la première fois une série documentaire raconte l’histoire de la destruction de l’Irak. Retour sur 40 ans qui ont changé le monde. Des premiers jours de la guerre Iran-Irak, en 1980, à la chute de Daech, pour la première fois une série documentaire raconte l’histoire de la destruction de l’Irak. Retour sur 40 ans qui ont changé le monde. Pour comprendre les ressorts de cette tragédie, il faut remonter aux racines des relations entre l’Irak, les États-Unis et la France. Mensonges, trahisons, manipulations, alter-vérité : décryptage d’une tragédie aux conséquences mondiales. Depuis les coulisses des ventes d’armes dans les années 1980, en passant par les conséquences de la première guerre du Golfe en 1991, la naissance de l’idéologie qui a poussé à la guerre de 2003, jusqu’à l'émergence du monstre Daech, voici l’histoire de quatre décennies qui ont redessinées le Moyen-Orient. À travers les destinées singulières de personnages clés, figures célèbres ou anonymes, pour la première fois, le destin de l’Irak sera raconté en images. Grâce à des accès exclusifs et à la découverte de documents jusque-là classés secrets défense, ce polar géopolitique montre combien la destinée de l’Irak a encore aujourd’hui des conséquences sur nos vies. En partenariat avec Mediapart.

