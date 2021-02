Salut tout le monde, dispo depuis hier, Super Mario 3D World propose de jouer en ligne mais uniquement avec des amis, on ne peut donc pas trouver de joueurs en ligne via un système de matchmaking qui nous mettrait avec des joueurs aléatoires.Je vous propose donc de réunir ici les codes amis de ceux qui seront dispo pour y jouer en ligne.Momotaros : SW-1726-8252-7511J'ai fait tout le monde 1 avec un ami, ça fonctionne trés bienAttention, la progression est sauvegardée que pour le joueur qui héberge la partie.

posted the 02/14/2021 at 03:04 PM by momotaros