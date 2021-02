Il n'y a pas que CDProject qui bosse à réparer Cyberpunk2077: certains utilisateurs se penchent sur des problèmes techniques et proposent leurs propres patches sous ma forme de mod.On apprend chez pcgamer qu'un joueur a mis en ligne un mod qui fixe lez nombreux problèmes de son, notamment dans les balances.

posted the 02/08/2021 at 11:04 PM by obi69