Plus tôt aujourd'hui Nintendo a posté une nouvelle vidéo sur ses chaines principale et mobile, vidéo participant au 30e anniversaire de la série Fire Emblem où ici plusieurs voix de personnages sont réunies pour discuter avec Fehnix, la seconde mascotte du jeu Fire Emblem Heroes. Vidéo qui a été annoncé plusieurs jours avant par Nintendo.C'est un détail qui visiblement a été peu remarqué mais à un moment dans la vidéo des images de Fire Emblem: Three Houses sont montrés, le fameux passage où on a les 3 lords qui s'apprêtent à s'affronter une seconde fois. Ici on voit spécifiquement Edelgard et Claude, cependant ils sont habillés de tenues qu'ils ne devraient pas porter à ce stade du scénario (erratum : ces tenues sont bien présentes dans Three Houses).C'est exactement les mêmes passages que dans Three Houses, cependant Edelgard et Claude portent différent vêtements qu'ils sont censé porté à ce stade du jeu et leur modèle 3D/textures est sensiblement différent.Certains pensent que c'est une erreur, que c'est du contenu provenant d'une version bêta du jeu notamment en comparant la couleur. Une erreur assez difficile à croire venant d'une vidéo sérieuse dans la prolongation du 30e anniversaire mais c'est vrai que c'est très bizarre car il n'y a pas trop d'explications...... Si ce n'est que Three Houses a été développé par Koei-Tecmo, et donc pourquoi pas un Warriors focalisé sur Fire Emblem: Three Houses avec un scénario "what if ?" comme on vient d'avoir avec Hyrule Warriors: Age of Calamity ?