Sony a dépensé 5 milliards de Yens dans l'achat des parts de Kadokawa Corp. Ce qui représente environ 47,5 millions de dollars et 1.93% des parts de Kadokawa Corp.Et pour CyberAgent, les chiffres sont exactement les même.Chaque entreprise apportera une force différente à l'alliance.dans le développement et la force opérationnelle pour les jeux sur smartphone.offrira une force de contenu dans son portfolio et créera constamment des IPs.apportera une puissance d'expansion mondiale de l'animation et des jeux vidéo grand public.A travers cette alliance, Kadokawa Corporation vise à créer, développer et obtenir le droit de nouvelles licences. Ils souhaitent racheté des détenteurs de contenu et maximiser le développement d'IPs existante à travers l'expansion de leurs licences dans l'animation et le jeu vidéo à l'international.En espérant que Sony communique bientôt sur les avantages qu'ils espèrent tiré de cette collaboration.Rappel: Kadokawa Corp possède FromSoftware et Spike Chunsoft... et CyberAgent possède Cygame à 61.7%.