Vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous jeter sur le remaster français des Zelda Philips CDi Et bien j'ai deux nouvelles pour vous mes p'tit chiots !, sachez qu'un type a décidé de faire un remake d'une des cinématiques de Zelda Philips CDi, celle d'un vendeur nommé Morshu (qui était déjà un mème avant ce remake) :, il y a aussi eut un projet encore plus gros d'un remake de réanimation complet des deux épisodes fais par 200 élèves d'une école où chaque élève a refait librement une saynète des jeux :Allez bonne nuit les petits...

Le remake qui me donne des cauchemars

posted the 02/03/2021 at 07:22 PM by chiotgamer