La personnalité de la télévision Adam Conover n'a pas une, mais deux grandes histoires à partager avec les fans de Nintendo.



Il a partagé de nouveaux détails sur le projet Legend of Zelda/Netflix qui s'est effondré, mais ce n'est pas son seul secret. Il a affirmé que Nintendo travaillait sur un autre long métrage d'animation avec une société totalement différente.



Si la plupart des gens connaissent Adam Conover grâce à la série télévisée Adam Ruins Everything, sa première grande découverte a eu lieu à CollegeHumor. Alors qu'il travaillait dans cette société, Conover dit que CollegeHumor et Nintendo s'associaient pour une sorte de projet StarFox. Il semble qu'il s'agissait d'un film en pâte à modeler, plutôt que d'un jeu. D'après Conover, ce film allait être similaire au Fantastic Mr. Fox.



Pourquoi ce projet n'a-t-il jamais vu le jour ? Selon Conover, les fuites sur la série Legend of Zelda avec Netflix ont bouleversé Nintendo, qui a donc non seulement annulé Zelda Netflix, mais aussi les plans d'autres projets en dehors des jeux à cette époque. Cela signifie que la série StarFox a été victime de toute la situation de Netflix.



sauf erreur de ma part, Netflix n'a pas communiqué sur l'annulation. Peut-être pour ne pas fâcher Nintendo au cas où il y aurait un changement d'avis de leur part.



En décembre dernier, il y avait une rumeur avec Tom Holland dans le rôle de Link (pas fan de l'acteur mais pas bête du tout je trouve) ....on imagine que Brie Larson postulera dans le rôle de la princesse (une princesse peut souriante mdr)