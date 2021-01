La Swich est en feu avec ce jeu !Clairement, le plus beau menu d'accueil qu'il n'y ait jamais eu dans la série ! Capcom posait fièrement son RE Engine à l'allumage, et ben le petit coquin est en forme sur la portable de Nintendo ![b]2 tutos possibles + 2 chasses : la démo est bien complète ![/b]J'ai attaqué direct par la petite chasse : un nouveau venu, le Izuchi.Similaire à un grand jaggi, le pauvre n'aura pas fait long feu. Retournons au tuto !Vous êtes désormais accompagné d'un Félyne ET d'un gros clébard. Ce dernier peut vous servir de monture ! Le perso parle désormais pendant les combats (ou c'est son coach).Autant vous le dire : ça va être très dur de s'en passer à l'avenir ! Le truc galope plus vite qu'un cheval, saute, dérape (!) et combat avec vos côtés (façon Sif de Dark Souls). C'est vraiment hyper conformtable pour se déplacer rapidement de zone en zone.Gros point vert : vous pouvez aiguiser votre arme pendant qu'il galope ou ramasser du loot sans avoir à descendre !Il y a désormais une énorme fléche qui vous guide vers votre cible. Je suppose que ça sera possible de l'enlever.Je me ballade sur une carte assez grande avec de la topo, des batiments, des cascades, des rivières, des forêts.Les bambous sont nickels. Les screens ne font pas honneur du jeu.12 Points sur la carte, aucun temps de chargement. Un réso de très bonne tenue. Aucun scintillement, aucun aliasing, 0 clipping, framerate hyper stable : chapeau ! J'ai du mal à croire que je suis sur Switch.[b]Je tente le tuto 2. Arène. On va apprendre à utiliser les fils de soie qui vous permettent de vous déplacer tel un Spiderman de l'Orient mais aussi, de chevaucher les monstres ![/b]Je joue Morpho-Hache face à cette espèce de Panda reptilien.Toujours 2 modes avec mon bébé.Une fois saucissoné, on grimpe sur la bete : la faire dasher, donner des coups , charger (quitte à l'assomer dans le décor), c'est vraiment jouissif. Ils lachent un deuxième panda, : je fais du monstre contre monstre ![b]On retourne dans la fôret : départ de la grosse chasse ![/b]Les sols sont super propres !Premier monstre : une rathian !La plus belle garce de l'Histoire du jeu vidéo est donc de retour, c'était obligé!La belle est en forme : super nerveuse, bouge bien (quelques nouveaux mouvements qui font plaisir) : le combat est rude !Il y a des éclairages dynamiques de PARTOUT : ça rend super bien !De là, ma cible principale, un dragon blanc, se pointe. Qu'à cela ne tienne : je grimpe sur la Rathian et c'est parti pour un combat des Titans !3e monstre plié, je passe au plat de résistance : l'espèce de dragon blanc. J'ai perdu beaucoup de temps à faire le touriste et tester des trucs avec ce satané grimpé."Tu la sens a Gradation de Gameplay?"! (private joke)Dès que j'attaque le monstre, une compo avec instruments traditionnelles et chants démarre : la grosse classe !On le voit pas là, mais les écailles ont de magnifiques refletsL'animation des monstres est encore plus folle que jamais : elle rappelle que même avec un Hardware moindre, Capcom avait fait des merveilles avec MHTri !Faut vraiment voir le bestiau bouger : c'est une fois encore une leçon d'animation à toute la profession qui se déroule sous mes yeux !Le bougre sera sauvé par le Gong : ça m'apprendra à faire le touriste en pleine mission. Mais promis la prochaine fois, c'est la bonne !14 armes dispos dans la démo + 14 full set : vous allez en reconnaitre quelques uns !Voilà. Première partie en offline. C'était super.[b]Il reste deux jours pour tester le online[/b]Le grappin a l'air vraiment cool (on s'en sert de 3 ou 4 façons de base + il s'adapte aux 14 types d'armes)/ On peut s'envoler comme Spiderman, courir sur les falaises comme le Prince de Perse. Ca demande de l'entraînement, mais franchement, ça apporte une nervosité complètement dingue !Reste à rester le mode portable, mais vu la merveille du mode Dock , je me fais pas trop de soucis de ce côté là !Bref, Capcom a fait des merveilles : plus qu'un Spin off, Rise est juste LA PUTAIN DE SUITE DE WORLD !A surveiller de très très près ! J'espère que le contenu répondra présent !