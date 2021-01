Salut à tous,



Voilà, impossible de trouver une PS5. Et ça a l'air de durer malheureusement. Je condamne pas Sony qui ne contrôle pas la situation et j'emmerde les scalpers.

J'ai tout simplement abandonné l'idée de m'acheter une PS5 cette première moitié d'année. Et alors quel parc console pour les jeux uniquement PS5 pour les éditeurs? Il doit être ridiculement faible et le peu de consoles dispo dorment dans des entrepôts d'escrocs.



Et finalement, la sortie des jeux cross gen qui semblait être une bêtise au début à mes yeux est aujourd'hui la seule solution viable. Impossible de trouver une PS5, très bien je le ferai sur PS4. D'ailleurs, combien de personne sont découragés et ne cherchent plus de PS5? La demande est là mais l'offre ne suit plus. On dirait bien que la PS4 ne va pas être abandonné de sitôt.



Même pas mises en vente, déjà réservées.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-01-26-playstation-5-scalpers-scoop-up-argos-stock-before-its-put-on-sale