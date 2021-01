Bonjour, voilà je partage une réflexion que j'ai eu récemment.. par rapport aux "scalping" des consoles next-gen.Bon, déjà en soi la pratique est dégueulasse. Je pense que la majorité des gens sont d'accords, sauf ceux qui pratiquent cela évidemment..Mais je me rends compte du problème assez GROS qui, visiblement, commence à se présenter à nous, consommateurs/joueurs.Il y a quelques jours, l'on apprit que le problème de réapprovisionnement des consoles PS5 et Xbox Série pourraient durer jusqu'à l'année prochaine..Sachant que des personnes gardent chez elles et pour elles, principalement dans le seul but de les revendre bien plus chères aux consommateurs/joueurs moyen, des milliers de consoles.. alors que celles-ci sont faites et devraient circuler à des prix normaux dans les différents foyers.. je me commence à me poser la question de l'aspect pénal de la chose.Donc à la base, la pratique (pour ma part) est déjà répréhensible. Mais vu que l'on vit dans une société où la loi qui prime est le libre marché, on laisse faire cela..Mais vu que les évènements font que cette pratique est encore PLUS problématique aujourd'hui.. je me demande si l'on ne devrait pas, en tant que société, condamner cela pénalement. Puisque c'est la seule chose à faire.. mais surtout puisque c'est un phénomène créé par quelques individus qui nuit à l'ensemble des joueurs, donc à l'ensemble du domaine du jeu-vidéo.Comprenez-vous ma réflexion?Qu'en pensez-vous?