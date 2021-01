Autre Sujet

Prince of Persia: Les Sables du temps

Grand Theft Auto: Vice City

Deus Ex

Halo Combat Evolved

Assassin's Creed II

Metroid Prime

The Legend of Zelda: Twilight Princess

Final Fantasy XII

Beyond Good & Evil

Unreal Tournament 2003

Ace Combat Zero: The Belkan War

Je ne sais pas si ça vous le fait mais parfois j'ai l'impression que cette décennie n'a pas existé ou alors ma mémoire zappe cette décennie et certaines personnes dans mon entourage on la même sensation d'occultation de cette période !En continuant parler de cette décennie d'ailleurs elle est malgré tout remarquable au niveau du jeu vidéo on a eu plein de bon titre voici quelques exemples non exhaustif …Ce qui est paradoxal vous en conviendrez !? Ma tête zappe cette décennie alors qu'on a eu de très bon jeu voir pour certains des œuvres de maitre. Je parle encore moins cinéma ou série voir musique là aussi cette décennie à produit du lourd.Donc vous aussi avez vous ce décalage ? Qu'en gardez vous comme souvenir surtout au niveau vidéoludique.