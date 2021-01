est sortit le 16 octobre 2020 au Japon, a été animé par le studioet fut produit par Aniplex, branche Japonaise de Sony spécialisée dans les anime et la musique.Il est actuellement le film ayant fait le plus d'entrées et ayant rapporté le plus d'argent au cinéma sur le sol Japonais, surpassant Le Voyage de Chihiro et Titanic.L'année 2020 n'a pas été une année simple pour les cinémas à travers le monde mais en moins de 3 mois le film a rapporté 369 millions de dollars faisant de lui le plus grand succès au box office mondial de 2020 alors qu'il n'est sortit qu'au Japon. La chanson Homura de l'artiste LiSA est d'ailleurs numéro 1 du top 100 au Japon depuis 7 semaines consécutives.Le second film qui a rapporté le plus d'argent en 2020 est Tenet le dernier film de Nolan et ses 363 millions de recette.La licence à un bel avenir avec Aniplex et Sony en terme de budget.