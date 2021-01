sur xbox wire ya un article qui a pop qui liste les exclusivité xbox de 2021 qui sont annoncé ,on remarquera l'abscence de stalker 2

https://news.xbox.com/en-us/2021/01/15/2021-xbox-exclusive-games/



Adios – 2021

The Artful Escape – 2021

The Ascent – 2021

The Big Con – 2021

CrossfireX – 2021

Dead Static Drive – 2021

Echo Generation – 2021

ExoMecha – 2021

Exo One – 2021

The Gunk – 2021

Halo Infinite – 2021

The Last Stop – 2021

Lake – 2021

Little Witch in the Woods – 2021

The Medium – January 28

Microsoft Flight Simulator – Summer 2021

Psychonauts 2 – 2021*

RPG Time – 2021

Sable – 2021

Scorn – 2021

She Dreams Elsewhere – 2021

Shredders – 2021

Song of Iron – 2021

Tunic – 2021

Twelve Minutes – 2021

Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – 2021

Warhammer 40K: Darktide – 2021

Way to the Woods – 2021

The Wild at Heart – 2021

The Yakuza Remastered Collection – January 28 / Yakuza 6: The Song of Life – March 25*



vous laurez compris la c'est pas mal de remplissage pour des AAA rendez vous fin 2021 avec halo infinite et sans doute un forza et j'ose esperer que ca ne fera que monter crescendo et que c'est la derniere annee qu'ils se reposent sur du halo gears forza