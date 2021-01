Lorsque nous avons entrepris de lancer la PS5, notre vision était de transformer le divertissement par des expériences plus profondes et immersives et par une nouvelle technologie qui renforce les émotions des joueurs. Nous nous sommes appuyés sur 25 ans d’expérience en R&D et sur un profond respect pour notre communauté pour développer une véritable console de nouvelle génération. Notre communauté est en réseau comme jamais auparavant et est plus diversifiée que jamais. La diversité des origines, des âges, des sexes et des lieux contribue à la magie de la communauté PlayStation. Et nous célébrons et embrassons les différents points de vue et goûts qui composent notre communauté. Nous croyons à la narration d’histoires. Cela fait partie de notre ADN. Après des années de croissance organique et d’acquisitions sélectives, nous continuerons à proposer des jeux d’une qualité incroyable par l’intermédiaire de nos studios. Ils ont contribué à fournir la meilleure gamme de lancement de l’histoire de la PlayStation. Et quelle diversité de contenu, de Miles Morales à Sackboy et au prochain Horizon Forbidden West. Nos studios développent des contenus de qualité supérieure pour une grande variété de joueurs de PlayStation. Et nous avons les meilleurs partenariats dans le domaine, des grands titres à succès comme Call of Duty aux indépendants inventifs comme Bugsnax. Il y en a pour tous les goûts. Nous sommes également ravis de mettre en place certaines des meilleures IP de PlayStation pour les nouveaux médias comme le cinéma et la télévision. Vous verrez cette année le prochain film de Tom Holland, Uncharted, basé sur notre jeu d’aventure emblématique. Et The Last of Us, un voyage courageux et émotionnel, sera présent sur HBO. Ce n’est que le début de l’expansion de nos récits dans les nouveaux médias et auprès d’un public encore plus large. Sony est une entreprise de divertissement créative, et le divertissement n’a jamais été aussi important. La PS5 a été le lancement le plus réussi de SIE et le plus grand lancement de console de tous les temps. Nous sommes reconnaissants envers notre communauté et de faire partie d’une organisation qui valorise la créativité, la diversité, l’innovation et qui rassemble les gens.

Jim Ryan, le big boss de Sony Interactive Entertainment, s'est félicité de la diversité et de la qualité des jeux proposés par les PlayStation Studios, des nouveaux horizons qui se dessinent avec l'arrivée du film Uncharted et la série The Last of Us ainsi que des ventes de la PS5 (le meilleur lancement de tous les temps et pas qu'aux États-Unis) même s'il faudra attendre le prochain bilan financier de Sony Corporation, prévu pour février prochain, pour enfin avoir accès aux chiffres mondiaux de la console.