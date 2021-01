Spoil à la fin



Petit avis rapide sur le remake de xenoblade 1.



Toujours aussi culte, c'est vraiment un des meilleurs J RPG que j'ai fait, après l'avoir fini 2 ou 3 fois sur wii.



L'upgrade graphique est plaisant, surtout au niveau des visages, même si certains textures des décors ont l'air en low res, comme si tout n'avait pas été upgradé, c'est dommage.



Rien à redire niveau scénario, c'est toujours aussi bon de suivre l'histoire.

La mise en scène des cinématiques avait deja 10 ans d'avance sur wii, c'est toujours le cas.



La musique est toujours aussi fantastique.



Le gameplay toujours aussi bon, même si par moments un peu frustrant de ne pas pouvoir toucher un ennemi parce qu'il est trop fort pour nous et le système de gemmes toujours aussi chiant et prend pas mal de place dans le jeu.



Et la colonie 6 toujours aussi pénible à améliorer, c'est clairement raté de ce coté là. Faut être à la fin du jeu pour pouvoir récolter ce qu'il faut, et après à toi de deviner où sont les objets ou quel ennemi a potentiellement l'objet manquant.

J'ai toujours voulu finir la quête de reconstruction (quand c'est bien fait dans un rpg c'est ultra glorifiant de voir un village se reconstruire grâce à ton aide) mais là c'est dommage de compliqué un truc pareil et d'attendre la fin du jeu pour pouvoir tout finir.

Et le gamin qui donne des indices totalement inutiles, franchement faut éviter.



***



Et pour finir j'ai fini également le chapitre additionnel future connected.

Fini en 13h, pas grand chose à dire sur ce chapitre, à part que le scénario est sans intérêt, se finit sans qu'on comprenne quoique ce soit.

Ca reste globalement un prolongement des quetes fedex du jeu de base, avec deux ou 3 nouveautés sympathiques mais sans plus.

Les nouveaux finish avec les mini pons sont sympas sans plus. Les mini pons qui nous suivent partout, c'est aussi ridicule que marrant de voir 12 mini pons en ligne pour te suivre juste pour être là pour faire un finish.

La modification des gemmes est bienvenue et aurait du etre modifié dans le jeu de base. Ici récolter les gemmes te donnent directement des gemmes pour mettre sur des armes/armures, pas besoin de faire une fusion de gemmes qui durent des plombes comme dans le jeu de base.



La musique qui s'inspire clairement de persona pour les combats, un espece de piano jazz excellent.



Ca reste un bon chapitre pour prolonger l'aventure xenoblade pour les fans comme moi, mais n'apporte pas grand chose. Contrairement au dlc de xenoblade 2.



Perso je croyais que ca connectait xeno 1 et xeno 2 ce chapitre, mais en fait non.

Et je parle pas du manque de cohérence avec la fin du jeu, vu que shulk détruit le monde de zanza mais on se retrouve toujours sur les 2 géants après la fin du jeu. Mais c'est un souci dans la cinématique de fin déjà. Comme si le fait de proposer de continuer de jouer au jeu après la fin obligeait d’être incohérent dans les cinématiques. Mais ça reste un détail.