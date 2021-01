Divers

Hop ! Je sais bien que ce n'est pas un site spécialisé TV, mais bon les forums ou c'est le cas ne sont pas trop actif, et les aides en ligne sont merdique, alors je tente iciJe viens de recevoir une TV PHILIPS 43PUS9235 (https://www.lcd-compare.com/televiseur-PHI43PUS9235-PHILIPS-43PUS9235.htm) et je n'arrive pas à la connecter en Wifi. J'ai pas tenté par cable vu que la box internet n'est pas au même étage, mais dans cette pièce le Wifi marche niquel (smartphone, tablette, fire stick Amazon), la quand je fait la recherche du Wifi sur la TV, ça voit que dalle, sauf le "FreeWifi" de merde, et aucune bon, ni celle de mes voisins ?Pour info, ma box est une vielle freebox V5. Et j'ai essayé de mettre manuellement la box lors de la recherche Wifi sur la TV, en tapant le nom, et ensuite ça me demande la clé WPA (alors que c'est en WEP ma box ?) donc ça voit que dalle... J'ai essayé avec mon répéteur WiFi TP-Link que je me sert quelques fois pour avoir le wifi plus loin, mais c'est pareil la TV voit que dalle :'(