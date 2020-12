Je viens de le finir à l'instant et bordel quelle déception...

Une introduction magistrale pourtant, stylé et bien foutue!



Mais bordel le reste (je parle des scènes d'actions) comment c'est possible d'avoir un truc aussi ringard en 2020 ? La scène de fight avec les convois en Egypte bordel de merde...



Vraiment après la claque du No Man's Land du premier là, je suis absolument sur le cul et négativement...