Divers

Dans une série de tweets, Geoff Keighley a révélé les chiffres d'audiences de l'édition 2020 des Game Awards, diffusée dans la nuit du 10 au 11 décembre dernier, qui ont largement dépassé ceux des années précédentes.

83 millions de personnes ont donc regardé les Game Awards 2020 en direct, tout support confondu. C'est ce que révèle Geoff Keighley, présentateur de l'événement, sur son compte Twitter hier soir. Un chiffre impressionnant qui représente près du double de l'audience de l'an passé qui était de 45,2 millions, soit plus précisément une hausse de 83%. Pour rappel, lors de la première édition en 2014, l'événement n'avait été regardé que par 1,4 millions de personnes.

Au cours de la cérémonie, le plus haut pic de viewers simultané a été atteint avec 8,3 millions de personnes, dont 2,63 millions de spectacteurs sur Twitch, soit le double de l'an dernier. Le temps de visionnage a lui aussi augmenté, de 129%, à travers les différentes plateformes de streaming comme Twitch, YouTube ou Facebook Gaming. Un exploit rendu possible notamment par les plus de 9000 streamers qui ont retransmis l'événement sur Twitch.

Enfin, l'événement a aussi été très populaire sur Twitter, avec le hashtag #TheGameAwards utilisé 107% plus par rapport à l'an dernier.

Un véritable succès donc pour cette édition 2020 qui a réussi à voir le jour malgré la situation sanitaire.