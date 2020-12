...mais oubliez les versions One, One S, PS4. La One X s'en sort bien, la series S c'est moyen, la PS4 pro apparemment n'est pas testé, mais on se doute que c'est pas bon non plus.C'est la conclusion de cette vidéo, ils ne comprennent pas que CDPR a vendu les versions PS5/XSX comme de simple versions rétro alors que le jeu est en 60 FPS et très beau. Par contre les versions old gen (mise à part la One X) sont complètement à oublier. 20 fps sur One S, 25/30 sur PS4, flou, vide, moche...Les versions PS5 et Series X sont très proches et en 60fps stable, mise à part le mode qualité en 30 fps sur Series X, mais les differences sont tellement minimes entre les deux modes, qu'ils ne voient pas d'intérêt au mode qualité comparé à l'avantage majeur du 60fps.La version series S est solide, bon framerate, mais la résolution c'est pas ça...Le jeu a clairement été développé en lead PC, pensé pour des config de 2020, le SSD. Et CDPR aurait du se rendre compte que les machines de 2013 n'était pas capable de faire tourner le jeu, mais trop tard pour l'annuler.