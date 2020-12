Divers

mais je veux faire surtout une sélection de vidéos d'attractions en 360° (visibles avec un casque VR) et aussi en vues "on ride" (à la première personne mais en caméra fixe)

Bon je vais évidement pas vous poster toutes les vidéos de Disneyland Paris sur le thème de Noël, j'ai fait une petite sélection de trucs récents, et garantie sans promos de stars/youtubeurs de merde etc... C'est pas grand chose,, cet article arrivera plus tard, donc celui ci est juste un petit bonusPour commencer la playlist de Noël de https://www.chroniquedisney.fr/ Sources :Et à noter pour ceux qui habitent pas loin du parc et qui sont en manque de goodies DLP, une boutique virtuelle vient d'ouvrir, et jusqu'au 23 décembre, avec un système de "Click'n'Collect" : https://store.disneylandparis.com/ avec ses articles à récupérer au magasin "World of Disney" du Disney VillageEt pour ceux qui veulent commander en ligne et se faire livrer, vous avez toujours le site https://www.shopdisney.fr/ mais beaucoup moins fournis, surtout en produits DLP