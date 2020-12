Keiichiro Toyama (Silent Hill, SIREN & Gravity Rush director), Kazunobu Sato et Junya Okura ont tous les trois annoncé avoir quitté Japan Studios pour fonder leurs propre studio sous le nom de Bokeh Game Studio.On peut voir dans la vidéo de présentation du studio des concept arts pour ce qui semble être un jeu avec une thématique horrifique mais on sait déjà que le jeu sera dans le registre de l'action-aventure et le jeu semble développé sous l'Unreal Engine 4 car on peut voir l'éditeur d'UI du moteur dans la vidéo.Le studio a était ouvert le 13 août dernier et confirme d'ors et déjà travailler sur son premier jeu. Dans l'interview pour Famitsu ils ont révélé que c'est la crise avec le COVID qui leurs a donné l'envie de créer ce studio pour retrouver le plaisir de travailler avec une plus petite équipe sur des projets de tailles plus modeste que des AAA.Même si ils souhaitent que leur premier jeu sorte sur le plus de plateformes possibles en parlant de consoles et Pc d'ici deux-trois ans (là où ça ne sent pas super bon c'est qu'ils parlent aussi d'Apple Arcade), ils ne sont absolument pas contre le fait de travailler sur les anciennes ip qu'ils ont créé pour Sony sachant qu'ils ont gardé de très bonnes relations avec Playstation.