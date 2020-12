"Journal de la réalité 32 - Note pour plus tard : Ne pas enquêter sur les cibles avant de les transporter sur l'île. Parce que c'est le meilleur moyen de découvrir des trucs qu'on aurait préféré pas savoir. Comme, hmmm je sais pas, par exemple que le prochain type qu'on cherche à recruter a déjà terrasser plusieurs dieux... et à mains nues. Dans un simple excès de colère... Euh... Bon allons-y."

Le partenariat entre Sony et Epic Games va continuer à s'étendre avec cette fois-ci Fortnite qui proposera sous peu un skin de Kratos, le célèbre dieu de la guerre, afin de continuer à célébrer le Chapitre 2 - Saison 5 (Point Zéro) dans lequel différents chasseurs de prime et guerriers venus de multiples réalités se croisent. Un teasing a débuté il y a quelques heures avec un message audio.Mais comme souvent le PlayStation Store a d'ores et déjà vendu la mèche et on se demande désormais quand l'officialisation aura lieu. Les joueurs du Battle Royale d'Epic Games devront-ils attendre jusqu'au Game Awards 2020 ?