Fini en 40h hier soir. Et tellement de missions en attente que je continuerai.



Les plus:

-L'univers, l'ambiance, les personnages de Zelda BOTW respecté

-Un BTA à la fois bien bourrin contre les mobs de base et assez technique contre les mini-boss

-La patte graphique de BOTW fait toujours des merveilles

-Les cinématiques

-Défoulant et addictif

-Un mode difficile vraiment difficile (j'imagine pas le mode heroique)

-Chaque personnage jouable a ses propres combos (pas de doublons inutiles donc)

-Une VF plus que correcte (même si certains dialogues manquent de punch, surtout quand zelda ou le roi fait un discours de motivation envers les troupes)

-Très bonne durée de vie

-Les musiques



Les moins:

-Ca ne m'a pas gêné ni vraiment impacté durant 35h de jeu, mais la mission finale a montré les limites de la switch avec des chutes de fps assez violent par moments. (enfin vu le nombre d'ennemis qui étaient devant moi, on comprend pourquoi)

-Certains personnages jouables pas vraiment interessants

-Les phases dans les créatures divines terriblement bourrines et pas très jouables j'ai trouvé

-Toujours à court d'argent, certaines ressources difficiles à trouver pour augmenter les compétences des personnages

-La caméra qui part en vrille par moments

-Dommage que le côté open world de BOTW soit réduit à une map avec des murs partout



8/10