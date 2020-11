Hyrule Warriors: Age of Calamity a beau s'accrocher à Breath of the Wild, il n'en reste pas moins un Musou et un jeu Koei-Tecmo.Les dataminers qui ont pu fouiller dans les codes du jeu ont pu trouver des clips vocaux de personnes actuellement non-jouables: Pru'ha, Faras, Astor et Supa. Exactement comme dans Fire Emblem Warriors avec les personnages d'Oboro, Niles, Owain et Navarre, ces 4 personnages sont visibles sur le champs de batailles dans certains missions et ne sont actuellement pas jouables mais ces clips vocaux trouvés dans les données du jeu suggèrent qu'ils le seront.Reste à savoir s'il y aura donc un plan DLC qui sera annoncer, et s'il y aura autre chose que ces 4 personnages. On peut facilement penser à des personnages comme la Impa du future ou encore l'ajout de la Master Cycle Zero par exemple mais corrigez si je me trompe le maître d'Asarim (le Piaf musicien) était un sheikan du temps du Fléau (donc en théorie vivant dans Age of Calamity) et qui était jaloux de Link et amoureux de Zelda, donc ça peut totalement être un premier personnage (et ça m'étonnais qu'il n'apparaisse absolument pas dans le jeu de base).