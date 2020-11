Retro

Comme nous le rappelle notre cher collègue d'Emu France , ce Streets of Rage baptisé Remake reprend les bases de Street Of Rage 1/2/3 pour Windows/Linux/MacOS avec de nouveaux décors, armes, mouvements, options (scale2x, scanlines, galleries etc..). Il offre également des musiques remixées de tous les titres de la série, y compris les versions Game Gear et quelques nouveaux morceaux, pour un total de 76 musiques différentes !

Écrit par Frédéric Gechter

De ce que l'on sait, cette mouture était fidèle à la version Mega Drive mais offrait plus de 100 niveaux (dont quelques uns cachés), 8 fins différentes et une batterie impressionnante de nouveautés (éditeur de profil, modes battle, survival, boss rush... même un mode Volley-Ball !). Plus de 10 designers avaient travaillé pendant des années pour créer 19 personnages jouables mais aussi plus de 40 cinématiques et 8 fins !

https://sorr.forumotion.net/t838-new-streets-of-rage-remake-v5-2-download-and-info

