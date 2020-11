Hello les gens, je suis heureux d'avoir reçu ma PS5 ce matin mais impossible d'installer la mise a jour de Spider-man Miles Morales j'ai le code erreur CE-100009-0. Du coup quand je lance le jeu sans la maj impossible de changer la langue qui est en VOSTFR. D'ailleurs la VF est-elle uniquement disponible avec la maj ? Quelqu'un a eu le même problème ? Des infos sur les erreurs en cours ?

Like

Who likes this ?

posted the 11/19/2020 at 03:25 PM by link571