Alors que le tournage qui a débuté récemment se poursuit (pour l'instant) dans la normalité et sans problème (par rapport au Covid notamment) aujourd'hui nous avons eus la confirmation: La bande-annonce (et du coup le titre officiel) du film, de Spider-Man 3 sera disponible très vite et sera avec nous dès le début du mois de décembre !Une situation qui va paraitre vraiment bizarre car Spider-Man est quand même le 7ème projet de la phase 4 (en incluant les séries Disney+) et que le premier film de cette même phase (Black Widow) et série (WandaVision) ne seront même pas encore dispo....Bref nous avons hâte!