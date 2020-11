■Mode qualité: Résolution 4K en natif avec RT à 30 images par seconde, qui est combinée avec la solution d'injection temporelle d'Insomniac pour une image extrêmement nette■Mode performance: 4K dynamique (2160p- à 1560p et très rarement 1440p) à 60 images par secondes , pareil couplé à l'injection temporelle d'insomaniac. La différence entre la qualité et la performance se résume à une image légèrement plus flou qui à distance normale est difficile à remarquer■Dans les deux modes, le framerate est quasi locké avec seulement quelques chutes occasionnelles qui n'apparaissent uniquement dans le mode performance.■Le niveau de détail du personnage est certainement accrocheur, la première chose qui frappe vraiment est le nouveau système de mèches de cheveux, qui s'étend à tous les personnages du jeu. Non seulement ce système est suffisamment flexible pour traiter différents types de cheveux, mais chaque représentation est d'une qualité exceptionnelle.■La façon dont la lumière joue sur les mèches de cheveux, la façon dont elle se déplace au gré des émotions des personnages - c'est une belle amélioration par rapport au jeu précédent.■La qualité du sub surface scatering a également été améliorée, ce qui permet une représentation plus réaliste de la translucidité de la peau, tandis que les yeux et les dents sont maintenant plus détaillés grâce à des ombres supplémentaires sur l'écran qui apportent des détails plus fins de proximité.■La résolution des matériaux est absurdement élevée, tandis que les détails du visage sont tout simplement exceptionnels.■Oui, le raytracing hardware est un élément important, mais les détails sont améliorés dans tous les domaines.■La distance de traffic des véhicules et des piétons est considérablement poussé plus loin, tandis que la densité globale est accrue : cela signifie plus d'activité au niveau des rues, ce qui donne un monde qui ressemble davantage à une métropole animée.■En général, la complexité géométrique des paysages et des accessoires augmente, tout comme la densité des véhicules et des piétons.■De plus, de nombreux matériaux ont été retravaillés ou retouchés avec de nouvelles surfaces à plus haute résolution, visibles dans de nombreuses régions du monde.■Au-delà de tout cela, les réflexions en temps réel raytracing sont tout simplement phénoménales.■Les panneaux de verre ornent les bâtiments, la carrosserie de chaque véhicule est intrinsèquement réfléchissante, comme le sont les nombreux métaux polis dans le monde entier. En d'autres termes, tous ces matériaux produisent des réflexions réalistes grâce au système de traçage de rayons accélérés du matériel de PS5.■Il n'y a pas non plus de solution de repli en utilisant des probs de réflexion - tout est généré grâce au ray tracing. Il est important de noter que la décision a été prise d'inclure les ombres dans la structure de traçage de rayons, afin de s'assurer que celles produites par les grands bâtiments sont présentes dans les réflexions.■Il y a des limites : une version moins détaillée de la ville est utilisée pour les réflexions de la RT. Ce n'est pas particulièrement visible la plupart du temps, mais c'est la raison pour laquelle vous pouvez relever un détail manquant ici ou là. En outre, les réflexions de l'espace écran sont également intégrées dans les réflexions de la RT pour certains objets tels que les cadres de fenêtre.■Il est impressionnant de constater que tous les objets dynamiques sont pris en compte dans la structure du BVH - les personnages principaux et les véhicules voient leur BVH réajusté à chaque image tandis que les piétons actualisent une image sur deux. Cela garantit que toutes les actions se déroulant dans le monde apparaissent correctement dans les réflexions, ce qui constitue une autre prouesse technologique impressionnante.■Au-delà de l'aspect visuel, l'aspect sonore mérite également d'être commenté. Le jeu tire parti des capacités de l'audio 3D plus avancées de la PS5 pour offrir une expérience sonore plus immersive, en particulier avec un casque.■Le fait que nous disposions d'un exemple aussi ambitieux de ray tracing dès le lancement est un très bon signe pour l'avenir