Et oui pour accompagner Tenshinhan un autre perso peu representé de l’univers Dragon Ball: Chaozu, il a pourtant eu un film consacré !!!Son moment le plus fort pour moi reste le « Sayonara Ten-san!! »Passage culte ci-dessous:Son combat contre Krilin aussi m’a marquéVoilà la figurine

posted the 11/03/2020 at 07:42 PM by amassous