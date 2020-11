Bonjour les amis. C'est plutôt la frustration là ! Ce message s'effacera dès que j'aurai une réponse à mon problème ( qu'elle soit positive ou négative).Je suis sur la route C avec 9S. Je suis arrivé à la deuxième tour de contrôle où il faut hacker les coffres. Dans un de ceux-là, (vers la fin de la tour) dès que je finis le hack, l'écran bloque...ça freeze et je ne peux rien faire !!!!Frustrant de se dire qu'arrivé aux meilleurs moments de ce remarquable jeu, je ne puisse le continuer...Merci à vous les amis !

posted the 11/02/2020 at 12:31 PM by frionel