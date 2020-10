Une petite équipe de trois Chien se concentrait déjà sur la PS4 et avait mis en place un certain nombre d'optimisations sur une série de mois qui nous ont permis de fonctionner à une vitesse de 30 images par seconde sur la PS4. Il est très beau sur PS4 et fonctionne bien, mais sur PS5, le jeu est vraiment incroyable. 60 images/seconde dès la sortie, avec un maximum de paramètres graphiques, des ombres complètes et des textures haute résolution, c'est génial. Les temps de chargement sont considérablement réduits - il fonctionne comme un rêve sur PS5.



Bien sûr, nous avons ensuite pensé à la DualSense. Nous avions joué quelques démos de Sony montrant à quel point il pouvait être immersif. Nous avons été époustouflés ; le DualSense est tellement important. Sentir votre arc se rétracter et la résistance des gâchettes adaptatives de la manette est tellement viscérale. Sentir vos pieds crisser dans la neige épaisse, la traction de votre toile de voile s'ouvrir lorsque vous sautez en l'air, ou sentir le vent souffler - tous ces impacts sont ressentis dans vos mains lorsque vous contrôlez votre personnage. C'est tellement satisfaisant et incroyablement immersif. Pour un jeu comme le nôtre, il donne vie à tant de détails de notre monde et rend les interactions encore plus fascinantes. Nous continuons à travailler sur la manette DualSense et nous continuerons à l'améliorer au fur et à mesure que nous peaufinerons le jeu en vue de son lancement.

Praey for the Gods sortira sur PS5 et PS4 lors du premier trimestre 2021.60fps at max settings on PS530fps On PS4DualSense support on PS5Free upgrade available