Un nouveau Pokémon Snap pour la Switch, et une annonce majeure mercredi prochain

Pas bien long, le dernier « Pokémon Presents » a tout de même permis d'apprendre l'existence de, une application mobile disponible dès maintenant pour pousser les enfants à se brosser les dents (d'ailleurs certains adultes devraient l'utiliser, ça ne leur ferait pas de mal) et, un nouveau puzzle game Switch & mobile qui arrivera bientôt, en format F2P.La vraie surprise fut l'annonce desur Switch dont on n'a pas encore de date de sortie (tout comme le nouveaud'ailleurs), et pour terminer un rappel des bonus en cours dequi accueillera cette année les Méga-Evolutions.Dernier point et pas des moindres : le prochain « Pokémon Presents » est déjà attendu pour mercredi 24 juin, avec une annonce majeure. Remake ?