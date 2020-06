Les autres annonces et trailers du show PS5

On a pu couvrir au fil de la nuit les gros AAA(A) qui en mettent plein la vue, mais le show PlayStation 5 recelait de titres de moindre envergure dont une bonne partie mérite pourtant une certaine attention, et on va donc tout balancer ici histoire d'être certain de rien avoir oublié.(et accessoirement, votre serviteur aimerait bien aller dormir peut-être 2h)- Développé par les français de BlueTwelve- On y incarnera un chat (donc tout de suite quelque chose de génial) qui doit fuir une ville très cyberpunk où tous les habitants ont une tête d'ordi.- Prévu pour 2021 sur PC et PS5.- Développé par Lucid Games (des anciens de Bizarre Creations)- Sorte de Destruction Derby en arène, à ceci près qu'il sera possible de sortir de son véhicule, vous mettant en faiblesse certaine mais avec possibilité de vous accrocher au bolide adverse.- Pas de date, et uniquement prévu sur PS5 pour le moment.- Bon lui on savait bien qu'il sortirait en cross-gen mais 2K Sports a tenu à livrer un court teaser « in-engine » pour montrer à quoi ressemblera cette édition sur PS5 (prévu dès le lancement).- Au cas où, petite promesse : grâce au SSD magique, les temps de chargement ne dépasseront pas les 2 secondes.- Développé par la team Octodad- Un jeu d'aventure et exploration plein d'énigmes, dans un monde où les habitants sont des mélanges entre des insectes et de la nourriture. Soit.- Prévu en fin d'année sur PC, PS5 et PS4.- Développé par Housemarque- Ce n'est certes pas purement arcade mais le genre est connu puisqu'on parle d'un rogue-like où une héroïne atterrie sur une planète avant de mourir face à une salle bestiole. S'amorce alors une boucle temporelle où vous allez devoir à chaque fois lutter pour votre survie.- Pas de date, même si les rumeurs pointent vers un jeu de lancement pour la PS5.- Déjà connu car financé en partie sur Kickstarter.- Le soutien de Sony permettra à ce jeu d'aventure de devenir (outre le PC) une exclusivité temporaire sur PS4 et PS5, avant d'aller voir ailleurs. Pas de date pour le moment.- Un très joli jeu d'aventure qui mélangera du Okami, du Pikmin mais aussi et surtout du Zelda vu qu'on y retrouvera l'équipe qui s'est fait remarqué avec un court-métrage inspiré de Majora's Mask, tandis que le compositeur (Theophany) s'est déjà amusé à de nombreuses reprises autour des morceaux de la saga de Nintendo.- Prévu pour la fin d'année sur PC (Epic Games Store), PS5 et PS4.- Développé par l'équipe de Hyper Light Drifter- Sortira en 2021 sur PC, PS5 et PS4 (exclu temporaire sur consoles)- Une pure production narrative faite avant tout de dialogues, de décisions et de multiples fins, basé sur la relation avec les autres.- Assume totalement son coté pro-LGBT puisque le communiqué ne tourne pas autour du pot en évoquant une expérience « queer narrative » où l'on incarnera un dinosaure de 18 ans non-binaire. Parce que pourquoi pas.- Pas encore de date (PC, PS5, PS4).- Bon donc c'était- Avec sa musique qu'on n'essaiera pas de juger.- Et ça sort toujours en fin d'année sur PC et PS5.- Par le cro-créateur de Sword & Sorcery- On vous laisser regarder pour comprendre une certaine influence thatgamecompany.- Sortie attendue pour la fin d'année sur PC, PS5 et PS4.- Enfin des nouvelles avec un beau trailer.- Mais toujours pas de date (bouh).- Et on sait maintenant que ça arrivera au moins sur PC, PS5 et PS4.