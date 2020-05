Paper Mario Switch : une salve d'images et un petit aperçu du système de combat

On revient sur la récente annonce surprise deavec une grosse salve d'images pour accompagner le trailer, certaines d'ailleurs tirées de ce dernier mais d'autres illustrant de nouvelles situations.Dans cet épisode bien inédit et toujours développé par Intelligent Systems, on nous refera le coup du méchant sorti de nulle part qui compte lui aussi faire main-mise sur le Royaume Champignon, obligeant Mario à se trouver de nouveaux coéquipiers et de nouveaux pouvoirs, dont ces sortes de gigantesques bras pour débusquer des secrets dans les décors. Le principal changement viendra néanmoins du système de combat qui va se vouloir plus stratégique avec cet espèce de roulettes que l'on pourra modifier à chaque tour pour optimiser nos attaques. La deuxième vidéo vous montrera un aperçu plus clair, même si l'on voit déjà arriver des configurations bien plus complexes au fur et à mesure de la progression.Sortie prévue le 17 juillet sur Switch.