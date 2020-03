Xbox SX : Microsoft en balance encore plus (architecture, visuel, boost pour la rétrocompatibilité...) [UP]

Décidément, c'est toujours au moment où on ne les attend pas (faut dire aussi qu'en ce moment…) que Microsoft choisit de dégainer de nouvelles choses sur sa Xbox Series X et si l'heure n'est toujours pas au vrai software, dans le sens « jeux à venir », Digital Foundry s'est chargé de s'attarder sur la bête plus en détails pour offrir de nouveaux points techniques.Et outre ce que l'on savait déjà, on apprend la possibilité d'étendre le stockage de 1To supplémentaire via un lecteur affilié, sur les ports USB seront en 3.2, ou encore que la machine pèsera 4,45kg, ce qui reste correct vu l'aspect de la bête (15.1cm x 15.1cm x 30.1cm).Dans l'ordre des vidéos :- Analyse technique- Aspect de la console- Démo technique sur la vitesse de chargement (SSD)- Démo technique sur la vitesse à relancer un jeu (*)(*) Possibilité de lancer et mettre en pause plusieurs jeux à la fois.En plus de cela :- Les jeux rétrocompatibles bénéficieront d'un boost de la résolution (4K natif) sans réclamer de travail supplémentaire pour les développeurs.- Possibilité de débloquer le frame-rate.- Ajout d'une démo technique avecet(en Ray Tracing), tous deux en 4K natif + 60FPS.- L'extension de stockage usera bien des cartes propriétaires, dont la technologie est identique au SSD interne avec de ne pas causer de problèmes d'alimentation et de surchauffe.- Microsoft assure avoir toujours l'intention de sortir sa nouvelle génération en cette fin d'année 2020, même si l'on sait aujourd'hui plus que jamais que la réalité prendra le pas sur n'importe quel souhait.