SW Jedi Fallen Order : visuels et vidéo de gameplay

Après, Electronic Arts vient aborder son second gros jeu du mois de novembre, à savoir, troisième production du contrat actuel avec Disney, et surtout première expérience purement solo avec aux commandes Respawn.En voici quelques visuels et une vidéo de gameplay (version PC) pour ce titre qui ira piocher à droite/à gauche dans l'industrie, de Uncharted pour la grimpette à l'aspect légèrement MetroidVania en passant par des éléments entraperçus par les productions From Software.RDV le 15 novembre pour connaître la valeur concrète de tout cela.