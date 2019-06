Trials of Mana : des informations pour le remake de Seiken 3, mais une mauvaise nouvelle

Faisant également partie des belles surprises du Nintendo Direct,(donc le remake de) a eu droit à son gros lot d'informations via le magazine Famitsu qui a pu se renseigner sur le sujet avant même l'annonce officielle.Voici ce qui en ressort :- Le développement a débuté il y a environ deux ans.- L'ambition est bien plus élevée que pour le remake de, notamment par le fait qu'il s'agit d'un titre jamais sorti en occident (ou du moins jusqu'à hier sur Switch).- Au départ, le jeu devait être dans la même veine que ce dernier mais Square Enix a souhaité prendre en compte les critiques faites à ce sujet.- Le rythme des combats sera bien meilleur que dans l'original, avec de nouveaux combos, des attaques sautées…- Plus de 30 personnages seront doublés pour les cinématiques.- Et pouf, la mauvaise nouvelle : pas de mode coopération dans ce remake.Sortie prévue début 2020 sur PC, PS4 & Switch.