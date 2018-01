Project Octopath Traveler : nouvelles infos

A défaut d'un trailer tout neuf et d'une date de sortie (le titre reste attendu pour un vague 2018 sur Switch), lede Square Enix vient redonner des nouvelles par le biais d'une vidéo bilan sur les retours de la démo jouable mise en place sur l'eShop en fin d'année dernière.Une démo téléchargée par un million de joueurs, avec au final 45.000 retours des joueurs qui ont fait part de leurs souhaits pour le produit final.Voici ce qui en sort :- Dans la démo, on alternait via le bouton B entre le marche et la course. Dans la version finale, vous pourrez courir simplement en pressant à fond le stick dans une direction, tandis que maintenir le bouton B vous permettra de… courir encore plus vite.- Attention, dans un soucis évident d'équilibre, plus vous courrez vite, plus les rencontres aléatoires seront nombreuses.- Ajout d'une fonction voyage rapide.- La visibilité sera améliorée, déjà en terme de rendu mais également par l'apport d'options (luminosité, intensité des filtres « HD 2D ») et d'un radar basique qui mettra en avant certains éléments du décors (portes, etc).- Amélioration de l'interface, avec notamment des textes un peu plus gros. L'équipe signale également que le produit final proposera 10 slots de sauvegarde par compte, dont un pour l'auto-save, et que la vitesse d'affichage des messages sera augmentée, et désormais paramétrable.- Possibilité de zapper les scénettes et cinématiques.- Ajout d'une option archive pour inversement revoir certaines scènes.- Beaucoup d'équilibrage sur le système de combat.Plus qu'à patienter jusqu'à la prochaine présentation.