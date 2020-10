Les jeux PS3, PSP et PS Vita ne seront plus accessibles sur le nouveau PlayStation Store

Sony officialise que le ménage sera fait dans la refonte du PlayStation Store accessible à partir du 21 octobre sur PC, le 28 sur mobile et bien entendu sur PlayStation 5 quand elle sera disponible. De fait, à partir des dates indiquées, ce sera la disparition définitive des jeux PS3, PSP et PS Vita afin d'éponger les recherches sachant que les boutiques dédiées resteront accessibles mais seulement depuis les consoles concernées (pour combien de temps, là est la question).Un détail pour certains mais surtout une preuve que Sony n'est pas sur la même route « écosystème » que Microsoft puisque la PlayStation 5 ne sera rétrocompatible qu'avec la PS4 et, accessoirement, la PS2 via sa gamme Classics. Notons que le constructeur n'a toujours pas confirmé si le PS Now serait accessible sur sa nouvelle console dès la sortie (dans tous les cas, ça finira évidemment par arriver).A noter enfin une refonte du site officiel () avec quelque chose de beaucoup plus clair entre vos jeux réellement achetés, ceux du PS Plus et ceux du PS Now si vous êtes abonnés. On n'aurait pas refusé deux onglets supplémentaires pour séparer également les démos jouables et les bonus (type artbook et OST numérique) mais ce sera peut-être pour la prochaine fois.