Indivisible : la mort du studio après un flop et les accusations contre le directeur

fut attendu pendant des années mais n'a jamais réussi à trouver son public, pendant que les développeurs fuyaient le studio après diverses accusations de harcèlement, ciblant le directeur de projet.C'était trop, et 505 Games a le regret de nous annoncer la fermeture du studio Lab Zero Games, signifiant le coup d'arrêt du suivi pourtant promis pendant la campagne de financement.En quelques mots :- La MAJ Switch du 13 octobre est toujours prévue, ajoutant le New Game Plus, le mode coop en local et les défis de Razmi (tout cela est déjà dispo sur les autres supports).- 505 Games tentera de livrer toutes les versions physiques promises aux backers (ainsi que les goodies), mais la commercialisation de la version boîte Switch est annulée (uniquement aux USA, mais toujours disponible chez nous).- Tous les DLC et MAJ de contenu prévus, dont de nouveaux personnages en guest et parfois créés par les backers, sont purement et simplement annulés.