Final Fantasy XVI : les bases du développement et le scénario sont déjà bouclés Final Fantasy XVI : les bases du développement et le scénario sont déjà bouclés

Si certains doutaient encore de la belle avancée du chantier Final Fantasy XVI, apprenez selon l'éditeur lui-même (via une nouvelle vague de recrutement) que la base du développement est déjà achevé, de même que tout ce qui tourne autour du scénario.



Un terme assez vague dans le premier cas mais qui montre bien que la structure est complète, et ne « reste » qu'à l'agrémenter avec comme indiqué « des zones à créer », « des cinématiques » et divers aspects concernant le système de combat, dont l'organisation autour des « combat de boss ».



Bref, on est apparemment loin de l'entourloupe de Final Fantasy XV à son annonce et on rappelle que davantage d'informations tomberont à la fin du mois (via l'ouverture du site officiel) et que selon Jason Schreier, le lancement aura lieu « plus tôt que ce à quoi on s'attend ». On croise donc les doigts pour les 18 mois à venir.