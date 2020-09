[Rumeur] PS5 : une date pour les précommandes [Rumeur] PS5 : une date pour les précommandes

Les insiders n'ont pas su tenir leurs langues pour la gamme Xbox Series et il n'y avait pas de raison qu'il en soit autrement pour la PlayStation 5 : sans aller trop loin cette fois, Daniel Ahmad (ZhugeEx) se contente de déclarer de préparer nos cartes-bleues pour le 22 septembre.



Ça sent clairement la date d'ouverture des précommandes, ce qui n'est pas trop tôt à deux mois du lancement, et on se doute maintenant que tout sera lâché d'ici deux semaines, notamment le prix (enfin, les prix plutôt). Encore un peu de patience.