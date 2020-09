Mario Kart Live : la RA pour noël

Nintendo a donc annoncé un nouveau Mario Kart mais pas du tout celui que l'on pensait puisqueest plus ou moins ce que l'on pourrait appeler un jouet de luxe (99,99$) où, avec la technologie RA, on disposera son petit véhicule équipé d'une caméra directement chez soi pour simuler sur l'écran de la Switch un vrai circuit.Le trailer sera suffisamment parlant, et ça sort le 16 octobre pour bien rendre fou les enfants en période de noël (et les parents qui devront sortir la carte-bleue).