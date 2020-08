xCloud & Game Pass : un partenariat avec Samsung, et l'arrêt des tests sur iOS

A ceux qui étaient impatient de se lancer sur le Project xCloud via un appareil iOS, il va sérieusement falloir penser à autre chose pour le moment : Microsoft a confirmé à The Verge avoir mis fin à sa période de test sur les appareils Apple et lancera son service exclusivement sur Android le 15 septembre, sans indiquer si iPhone et iPad y auront droit un jour ou l'autre.Potentiellement frustrant mais pas si surprenant quand on connaît les politiques de restrictions de la part d'Apple : Google n'a jamais cherché à sortir Stadia sur l'AppStore, et il a fallu un an pour que Apple approuve l'application Steam Link après l'avoir préalablement refusé.Pas de quoi freiner la nouvelle expansion de Microsoft qui a déjà trouvé un autre allié avec Samsung : les deux constructeurs viennent d'annoncer un partenariat pour une version spéciale du Game Pass à venir prochainement sur le Galaxy Store.