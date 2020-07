Le xCloud intégré au Game Pass dès septembre + arrivée du Xbox All Access en France Le xCloud intégré au Game Pass dès septembre + arrivée du Xbox All Access en France

L'information est tombée comme une grande nouvelle, du moins pour ceux qui ont oublié que cela avait déjà été confirmé en novembre 2019 : le Project xCloud de Microsoft sera directement intégré au service Xbox Game Pass Ultimate, sans surcoût, donc pour 12,99€ la totale qui combinera donc désormais :



- Le Game Pass sur console(s) Xbox

- Le Xbox Live Gold

- Le Game Pass sur PC

- Le Project xCloud



Ce que l'on apprend en revanche, c'est que l'offre sera officiellement lancée en France courant septembre, avec accès Cloud Gaming uniquement sur mobile et tablette dans un premier temps avant de s'étendre sur un maximum de supports, Microsoft comptant faire de son service un de ses piliers via cette offre « un chouïa » plus attractive que ce que la concurrence propose pour le moment. Genre Stadia, pour être honnête.



Autre bonne nouvelle, la fameuse forme « Xbox All Access » déjà confirmé dans plusieurs pays dont les USA et le Canada arrivera bien en France. Le principe sera simple : vous vous abonnez au Xbox Game Pass Ultimate (avec un évident surcoût) et vous repartez avec votre Xbox Series X, en prenant en compte que l'engagement durera un certain temps (chose encore non spécifié pour le moment).



Le Xbox Showcase Games du 23 juillet étant 100 % consacré aux jeux, il faudra attendre l'event suivant pour obtenir les dernières réponses.