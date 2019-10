Microsoft relance l'offre Xbox All Access Microsoft relance l'offre Xbox All Access

Microsoft annonce relancer son offre Xbox All Access pile pour le rush de fin d'année, toujours uniquement aux USA même si l'on reste dans l'attente d'un éventuel communiqué pour l'Europe.



Le principe est simple, puisque identique au monde mobile : vous vous engagez sur un abonnement de deux ans et vous pouvez repartir avec votre console et un abonnement Xbox Game Pass Ultimate (donc combinant Game Pass & Live). Le prix est de 19,99$ par mois pour une One S All-Digital, 22,99$ pour une One S standard, et enfin 30,99$ pour une One X.



Le dernier cas reste le plus intéressant puisque disposant d'un bonus d'importance : vous pourrez dans un an échanger votre One X contre une Scarlett sans payer de frais supplémentaires.